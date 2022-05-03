Кристина Кудрява служил в армии уже 10 лет, родом она из Ивано-Франковска, а сейчас находится в одной из самых горячих точек на Луганщине. Удивительную историю девушки и то, как она практически случайно попала в армию, рассказали на странице Нацгвардии в Facebook.
Как оказалось, Кристина окончила Харьковскую академию Национальной гвардии Украины. Она служит в Гостомеле Киевской области, но сейчас защищает страну в Луганской области. Во внутренние войска девушка попала волей случая.
"На бирже труда меня направили в часть. Мы с кадровиками должны были договориться, что ни я им, ни они мне не подходят. Но там предложили должность начальника клуба. Я была молода и не понимала специфики армии. 18 апреля мне исполнилось 19 лет. Следующего дня в удостоверении была печать, что я военнослужащая внутренних войск", - рассказала Кристина и вспомнила, что до этого уже успела поработать сомелье и даже моделью.
Во время вторжения россии "Кудрявая" была уже в Луганской области, там и до 24 февраля было неспокойно.
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"В 20-х числах февраля Счастье и Станицу Луганскую обстреливали из Градов. Такого не было в последние годы. Мы понимали, что россия опрокидывает сюда силы. Два месяца ежедневно продолжаются бои. Мы обороняем конгломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. Наша бригада вместе с ВСУ не дают противнику ступать дальше. Это направление одно из самых горячих", - делится Кристина.
И признается, что тяжелее всего терять побратимов на войне. "Мне сложно даются эмоциональные вещи. Ты можешь человека обнять, а на следующий день его не станет. Благодарна тем, кто понимает, что есть большая цель и цель, ради которой мы здесь. И ради которой эти люди кладут жизнь", - говорит военнослужащая.
Также Кристина поделилась забавной историей, как попросила у волонтеров на день рождения Байрактар.
"Я на день рождения захотела ударный дрон. Говорю девушкам: "Давайте искать мне Байрактар". Смеюсь, конечно. Это большие деньги. А они такие: "Кристя, мы соберем". И это сильно", - признается "Кудрявая".
Красотка-защитница уверенна в победе Украины, потому что добро всегда побеждает. Она считает, что сейчас появился уникальный шанс уничтожить огромное зло, которое столько лет не дает нам быть собой.
"Нельзя разделяться и падать духом. Мы победим, потому что добро всегда побеждает. Но эта победа будет тяжелой, болезненной, энергозатратной. Дальше будем строить Украину", - заявила Кристина Кудрявая.
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