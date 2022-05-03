В настоящий момент в России идут попытки ускоренной мобилизации, но новых подразделений у них создать не получится. Люди, которых набирают – это социальное дно.

Об этом в эфире YouTube-канала «Популярная политика» сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, в ближайшее время российские войска «допопытаются» наступать в Криворожском, Изюмском и Гуляйполевском направлении, но их ждет провал.

«Конечно, они могут иметь частичный успех в виде того, что продвинутся на 2 километра и возьмут какое-то село, но не более. Потом они остановятся в связи с исчерпанием военного потенцииала. И далее вопрос любых пропагандистских и политических заявлений – это вопрос наличия этого потенциала», - пояснил Арестович, добавив, что сейчас в рф идут попытки ускоренной мобилизации.

Советник главы ОП заверил, несмотря на это, у врага не получится создать новые подразделения.

«Набираются в основном социальное дно. Вот те несколько тысяч, которые мы наблюдаем и которых они подготовили и часть из которых уже зашла на территорию Украины – это деклассированные элементы. Это публика, которая подобрана, извините, едва ли не под забором. Она, конечно, не обладает никакими военными специальностями. Максимум – это каска 43-го года, автомат 47-го и в сапогах пошел вперед. Часть из них гибнет, часть из них остается или разбегается", – сообщил Арестович.

По его словам, боеготовных поздразделений - механизированных, танковых частей, артиллерии, - которые могут проводить серьезные военные действия, становится все меньше с каждым днем.

«Есть признаки того, что российское руководство не хочет останавливаться, оно хочет объявить что-то типа «Вставай страна огромная» и кинуть весь этот деклассированный элемент. Парадокс заключается в том, что добровольцев хватает, реально хватает. Но на технике, которая сейчас спешным образом расконсирвируется, машинах 60-х и так далее, и кинуть сюда в наступление чуть ли не по всему периметру нашей границы, что очень смешно, или на какие-то выбранные участки. Это будет то, что называется зерг раш», - предрек Арестович, назвав возможные события «китайским наступлением времен корейской войны».

«Ну окей, если мы тут похоронили элитные дивизии, посмотрим на это. Ничего за этим не будет, кроме увеличения до еще плюс 20 тысяч убитыми. Я не вижу никаких перспектив, но, судя по тенденциям, именно к этому готовится российское руководство», - отметил представитель Офиса президента.

По словам Арестовича, это уже будет третье наступление российских войск с момента полномасштабного вторжения на территорию Украины.

«Только уже абсолютно неподготовленными войсками. Просто бомжи с автоматами, которых они кинут сюда. Даже если там есть люди, профессионально владеющие, во-первых, их не так много, во-вторых они не будут сведены в поодготовленные подразделения», - заявил Арестович.

По его словам, мало свести и вооружить людей, необходимо еще провести боевое слаживание, которое длится 2 месяца.

"Так вот этот зерг раш мы тоже ожидаем, как один из вариантов. Мы и так его остановим, но пока они собирают этот зерг раш, мы собираем западное оружие. Можете представить, что будет, когда оно начнет работать", – заключил Арестович.

Zerg rush (Зерг раш) - Мем из игры StarCraft, тактика, в которой быстро строятся самые простые и дешёвые боевые юниты «зерглинги» и толпою набегают на пока ещё не отстроенную базу противника. Эта тактика вместе со своим названием и само название стали мемами и распространились за его пределы; выражение «zerg rush» стало обозначать любой массовый слабоорганизованный набег, в котором производится попытка взять живой массой.

Напомним, Кремль готовится к нападению на еще одну страну.

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