Мобилизация продолжается, но в значительно меньшем темпе, так как в предыдущие месяцы была укомплектована боевая компонента как ВСУ, так и других сил обороны.

Об этом, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, мотивация у мобилизованных высокая.

"Это намного более мотивированные люди. Мотивация действительно высока. Да, есть люди, которые уклоняются, но их очень мало и на общую картину они не влияют", - заверил Горбач сравнивая нынешнюю мобилизацию с волнами мобилизации в 2014 году.

Помимо тех, у кого уже есть боевой опыт, сейчас мобилизуют людей, которые проходили военную службу или учебные сборы в мирное время.

Также Горбач предположил, что после 24 мая, когда истекает трехмесячный срок всеобщей мобилизации, она будет продолжена. При этом он отметил, что что мобилизовать будут не только офицеров: "Возможно, нужны будут офицеры, возможно, сержанты, возможно, солдаты".

По его словам, все будет зависеть от ситуации на фронте.

Отметим, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что, если в рф объявят всеобщую мобилизацию, это будет «благо для Украины».

По его словам, этого ждут люди, которые сейчас на территории рф объединились в ячейки легиона "Свобода России". У них для борьбы с режимом Путина нет пока оружия, но, получив повестку, они его получат в армии.

«Начнется последний отсчет дней режима Путина, очень быстрый обратный отсчет. Это будет уже неостановимый процесс», - отметил Арестович в интервью Фейгин Live.

Напомним, в рф стартовала новая кампания по набору "добровольцев": как заманивают горе-вояк.

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