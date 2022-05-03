Как пишет Politeka.net, украинцы уже 69-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и освободить север Украины. Теперь основные сражения идут на востоке и юге, где враг не оставляет попыток наступления. И сегодня, второго мая, появилось видео, на котором можно увидеть уничтожение вражеского камаза вместе с боеприпасами, которое опубликовало Командование ДШВ ВС Украины в своем Фейсбуке.

"Воины 25-й бригады уничтожили КАМАЗ оккупантов вместе с боеприпасами! Продолжаем и дальше уничтожать врагов Украины! Итого к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!", - отмечено в публикации.

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