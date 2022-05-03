Как пишет Politeka.net, украинцы уже 69-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на огромные потери враг продолжает попытки наступать на Харьковщине. И вчера, второго мая, командование ССО ВСУ опубликовало видео в своем Фейсбук, показав, как бойцы уничтожили врага.

На кадрах можно увидеть обнаруженную технику, после чего ее уничтожение вместе с противником. Отмечено, что потери врага составили два танка и два МТЛБ.

"В Харьковской области во время проведения разведывательных мероприятий наши воины обнаружили скопление вражеской техники. Это были тяжелобронированные и легкобронированные машины. Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по враждебным целям", - отмечено в публикации.

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