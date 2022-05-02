Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг понес огромные потери, но продолжает попытки наступать на Украину. Поэтому ВСУ продолжает эффективно уничтожать оккупанта, показывая свои достижения на видео. Так случилось и в этот раз, ведь на страничке 30-й бригады появилось видео, где минометчики уничтожили склад боеприпасов врага.

"Военные 30 омбра ликвидировали состав боеприпасов русских солдат. Это искусная работа минометчиков, которые между прочим только недавно пополнили ряды бригады. Теперь у «незваных гостей» будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных. Вот так феерично и ярко горит БК кафиров – дальше на видео", - отмечено в публикации.

На кадрах видно, как объект загорелся с боекомплектом оккупантов.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:

"Вот это мастера своего дела", "Горы, горы ясно, чтобы не погасло! Очень хорошо!", "Вы наш герои! Благодарю вас. Берегите себя. Бог с вами. Любим, молимся ждем вас возвращайся живым и прошу вас!"

Напомним, на Херсонщине скончался ветеран АТО, которого похитили оккупанты

А еще Politeka сообщала, что мощнейший взрыв прогремел в Одессе: первые подробности

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал, во что россияне превращают Харьков



