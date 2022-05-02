Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг понес огромные потери и теперь старается максимально сделать все, чтобы не идти воевать, где его ждет смерть. Сегодня, второго мая, СБУ снова дала доказательства этого, опубликовав разговор отца с сыном.
"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три «двухсотых» и много «трехсотых» в тяжелом состоянии", – рассказывает оккупант своему отцу.
Отец переспросил, что теперь у сына нечем воевать, а когда сын подтвердил информацию, то отец остался довольным. Как отметил российский солдат, у них было 10 танков, а сейчас остался один в подразделении и тот они сломали.
"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", - посоветовал отец.
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