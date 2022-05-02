СБУ опубликовала новый перехват, в котором отец с сыном обсуждали, как не поехать на фронт, где можно погибнуть.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг понес огромные потери и теперь старается максимально сделать все, чтобы не идти воевать, где его ждет смерть. Сегодня, второго мая, СБУ снова дала доказательства этого, опубликовав разговор отца с сыном.

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три «двухсотых» и много «трехсотых» в тяжелом состоянии", – рассказывает оккупант своему отцу.

Отец переспросил, что теперь у сына нечем воевать, а когда сын подтвердил информацию, то отец остался довольным. Как отметил российский солдат, у них было 10 танков, а сейчас остался один в подразделении и тот они сломали.

"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", - посоветовал отец.

Напомним, Навели понтонно-мостовые переправы: в Генштабе рассказали, где сейчас враг ведет наступление

А еще Politeka сообщала, что на Киевщине нашли еще одно массовое захоронение жертв оккупантов

Также Politeka писала, что преследователь "Холостячки" Огневич снова объявился, звезда записала обращение



