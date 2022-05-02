В одном из варинтов Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга.

Есть всего два варианта, как может закончиться война, которую рф развязала в Украине. Об этом заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в интервью НВ.

По его прогнозу, рф либо распадется на части, либо сменится руководство страны.

«Первый — разделение России на три и более части. И второй — относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ не при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга [нынешний Калининград], принадлежащего Германии», - заявил руководитель ГУР.

Буданов добавил, что это понимают в России: «Большинство представителей военно-политического руководства России это знают. И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится».

«Не беспокойтесь, Украина победит», - подчеркнул Буданов.

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