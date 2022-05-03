На месте столкновения разбросаны обломки вражеской бронетехники из которой оккупанты обстреливали мирное население.

Российские оккупанты горят вместе со своей техникой после встречи с украинскими защитниками. Бойцы ВСУ буквально "поджаривают" рашистов, которые явились на нашу родную землю.

Кадры очередной победы над оккупантами распространили на официальной странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева в Facebook.

На кадрах показано, как десантно-штурмовая бригада отработала на одном из направлений, куда сунулась вражеская техника. В результате украинские защитники уничтожили две единицы бронетехники военных путинской армии вместе с личным составом.

На месте столкновения разбросаны обломки вражеской бронетехники из которой оккупанты обстреливали мирное население. От точного удара у одной из бронемашин отлетела башня. Бронетехника, красиво догорает у дороги, а сверху над ней поднимался дым.

"Вместе к победе! ДШВ - всегда первые! Слава Украине!", - отметили защитники в подписи к кадрам.

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