Как отмечают на странице PlaceKyiv в Instagram со ссылкой на военного эксперта, Крымский мост для ВСУ – абсолютно достижимая и легальная цель.
Так, по данным аналитиков Defense Express, информация о возможности появления американских реактивных систем залпового огня HIMARS или M270 в Украине уже вызвала определенную панику среди рашистских крымчан, переехавших на оккупированный полуостров после 2014 года. Причина в том, что системы имеют в своем арсенале дальнобойную баллистическую ракету ATACMS с дальностью полета до 300 км. И если Украина действительно получит эти HIMARS или M270, то Крымский мост – одна из возможных целей, считают эксперты.
Добавим, что тему об уничтожении Крымского моста ранее комментировал и секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", – ответил секретарь СНБО на вопрос относительно того, могут ли силы ВСУ «рубануть» по этому мосту.
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Тем временем в Сети уже появилась визуализация подрыва моста.
Кадр активно обсуждают пользователи Сети:
«Скорее бы», «Ждем, «Уничтожение Крымского моста нанесет очень сильный удар по путлеру и, надеюсь, его сердце не выдержит», «Ждем с нетерпением».
Напомним, стали известны вероятные планы Путина на 9 мая, среди которых, объявление всеобщей мобилизации.
Кроме того Politeka.net писала, что на временно оккупированных территориях набирает обороты движение сопротивления.
Также Politeka.net сообщала, что, по мнению Арестовича, россия готовит в Украине "зерг раш".