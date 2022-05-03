Мощный удар ВСУ может привести к тому, что восстановление наступательных операций может и дальше затягиваться по времени

Российские оккупанты все еще хотят продвинуться на Изюмском направлении, однако 2 мая никаких наступательных действий не наблюдалось. Минувшие сутки солдаты рф использовали для перегрупировки на Донбассе.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Планы войск рф на Изюмском направлении были сорваны еще 30 апреля. Тогда украинские защитники нанесли удар реактивной артиллерией по командному пункту воздушно-десантных войск и второй общевойсковой армии россии в районе Изюма.

Однако оккупанты будут и дальше идти в этом направлении, ведь оно для них важно в плане поддержки своих подразделений, которые находятся в Луганской области.

При этом мощный удар ВСУ по вражеским позициям возле Изюма может привести к тому, что восстановление наступательных операций может и дальше затягиваться по времени - оккупанты будут стоять на месте.

Напомним, в Минобороны рассказали о проблемах армии рф.

Как Politeka сообщала, Маляр рассказала, сколько раненых украинцев возвращаются на фронт.

Также Politeka писала, что в Минобороны рассказали, сколько еще снарядов осталось у рф.