В течение суток враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий на Херсонщине и Николаевщине не вел, однако понес серьезные потери. Об этом на своей странице в Фейсбук сообащет Оперативное командование "Юг".

На Херсонщине попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена ​​минометным огнем и сорвана. Так, ВСУ ликвидировали 122 оккупанта на юге Украины в течение минувших суток – было точно выполнено более сотни огневых задач.

К подбитым на рассвете двум десантно-штурмовых катерам добавлено еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники, а также ударный беспилотник-разведчик типа «Форпост», пытавшийся с моря зайти в Одессу.

Сообщается, что из-за высокого риска обстрела Одессы и области, удлинённый комендантский час продолжается.

Мы писали, российские оккупанты все еще хотят продвинуться на Изюмском направлении, однако 2 мая никаких наступательных действий не наблюдалось. Минувшие сутки солдаты рф использовали для перегрупировки на Донбассе. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Напомним, в Минобороны рассказали о проблемах армии рф.

Как Politeka сообщала, Маляр рассказала, сколько раненых украинцев возвращаются на фронт.

Также Politeka писала, что в Минобороны рассказали, сколько еще снарядов осталось у рф.