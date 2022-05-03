В течение суток враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий на Херсонщине и Николаевщине не вел, однако понес серьезные потери. Об этом на своей странице в Фейсбук сообащет Оперативное командование "Юг".
На Херсонщине попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена минометным огнем и сорвана. Так, ВСУ ликвидировали 122 оккупанта на юге Украины в течение минувших суток – было точно выполнено более сотни огневых задач.
К подбитым на рассвете двум десантно-штурмовых катерам добавлено еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники, а также ударный беспилотник-разведчик типа «Форпост», пытавшийся с моря зайти в Одессу.
Сообщается, что из-за высокого риска обстрела Одессы и области, удлинённый комендантский час продолжается.
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Мы писали, российские оккупанты все еще хотят продвинуться на Изюмском направлении, однако 2 мая никаких наступательных действий не наблюдалось. Минувшие сутки солдаты рф использовали для перегрупировки на Донбассе. Об этом сообщает Институт изучения войны.
Напомним, в Минобороны рассказали о проблемах армии рф.
Как Politeka сообщала, Маляр рассказала, сколько раненых украинцев возвращаются на фронт.
Также Politeka писала, что в Минобороны рассказали, сколько еще снарядов осталось у рф.