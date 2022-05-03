Парад «победы», который планирует провести рф, несмотря на осуждение всего мира, будет самым неоднозначным за всю историю. После вторжения оккупантов на наши земли, практически весь мир выступает против действий рф, но путин и его режим продолжают заявлять, что их девятое мая будет таким, как прежде.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в специальном видео, представленном на странице в Телеграм.

«Русские реально планируют провести день позора 9 мая... Какой-то сюрр. Никто не говорил им, что праздновать победу во время войны заранее нельзя - плохая примета? Не знаю, что они покажут там, честное слово. Как они это будут подавать: парад военных с холодильниками или колонна угнанных КамАЗов с зерном из Херсонской области?» - саркастично подметил Ким в своем традиционном обращении.

Он прокомментировал также очередной обстрел Николаева, добавив, что в области и городе относительно спокойно – было два обстрела, без жертв.

«Сейчас еще прилетело в один район за городом, буду узнавать что там», – добавил он.

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