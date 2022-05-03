На счету наших воинов уже более тысячи уничтоженных танков оккупантов.

Артиллерийские подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины продолжают показывать мастер-класс по уничтожению техники оккупантов. Очередной ролик с успехами наших воинов был обнародован в Facebook Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

Так, в этот раз артиллеристы-десантники показали, как уничтожают вражеские танки.

"С филигранной точностью артиллеристы-десантники уничтожают российские танки. Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда первые! Слава Украине!", – говорится в подписи к видео.

Отметим, на счету наших воинов более тысячи уничтоженных танков оккупантов, также более трех тысяч уничтоженной техники в общем и много захваченной техники, которую ремонтируют и после используют против самих русских захватчиков.

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