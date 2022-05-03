Украинские защитники с начала войны против рф уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный указал, что за последние два дня сбито российских БПЛА на сумму в $2 млн.
Также Генштаб опубликовал фото ликвидированной украинскими воинами дорогостоящей техники противника. На фото - поражены российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" на восточном направлении и "ZALA" - на Северном.
Российские оккупанты запускали указанные БПЛА для ведения разведки за позициями наших войск. Главнокомандующий Вооруженными силами назвал это слаженной работой подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск.
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Пользователи сети в комментариях под фото восхитились успешной работой украинских защитников и оставили слова благодарности: "Слава украинским героям. Оставайтесь в безопасности и продолжайте наносить боль россиянам.", "Благослови Боже нашу армию", "Благодарность и почет".
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