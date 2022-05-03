Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов. Об этом воины сообщили на своей странице в Facebook и показали снимки.

Среди личных вещей уничтоженных оккупантов, был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец.

Следует отметить, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов на всех основных направлениях.

"Вместе к победе! ДШВ - Всегда первые! Слава Украине!", - добавили воины в подписи к снимкам.

Пользователи сети призвали защитников беречь себя и поблагодарили их за защиту от рашистов: "Следующий билет у всех на концерт к кобзону. Слава ВСУ! Слава Украине! Героям слава! Всегда первые!", "Молодцы мальчики, да Хранит Вас Бог", "Пусть Бог бережет и защищает вас".

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