Такое мнение в совей колонке для "НВ" высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, комментируя предположения военных чиновников, как украинских, так и западных, что Путин может объявить 9 мая мобилизацию.
"Думаю, что ее не будет. Во-первых, что им делать с общей мобилизацией. Да, Россия может, по разным оценкам, до 18 млн мобилизационного резерва призвать. Но что делать с таким количеством людей в войске? Где столько взять вооружения? Их надо одеть, накормить, вооружить и все такое. Поэтому, я думаю, что всеобщей мобилизации в России не будет», - пояснил Жданов.
По его словам, в военном плане это не имеет смысла, а в экономическом плане будет для рф очень тяжело.
Однако Путин может объявить частичную мобилизацию, но скрытно, без помпы и распространения в СМИ.
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Таким образом российские власти хотят избежать паники в стране.
"И частичная мобилизация возможна из приграничных с Украиной областей. Кстати, они там и проводят ее не так активно, а понемногу проводят операцию под чужим флагом, фактически, дегуманизируют Украину и показывают, будто это мы делаем у них там теракты», - добавил Жданов.
Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль действительно может готовиться к тому, чтобы объявить 9 мая мобилизацию.
«Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», - пояснил Буданов.
Также сообщалось, что мобилизацию в Украине могут продолжить и после 24 мая - кого призовут.
Кроме того, в украинской разведке узнали сроки окончания так называемой "спецоперации".
Также Politeka.net писала, что на оккупированных территориях набирает обороты движение сопротивления.