В Минобороны Великобритании сообщили, что сейчас российская армия радикально ослабла – как материально, так и концептуально. К этому привело вторжение в Украину и столкновение с высокомотивированными украинскими воинами. Об этом свидетельствую данные британской разведки.
Там считают, что восстановление российской армии после вторжения в Украину будет усугубляться еще и введенными против россии санкциями Запада. А это, в свою очередь, в долгосрочной перспективе негативно повлияет на способность рф разворачивать где бы то ни было свои вооруженные силы.
"Оборонный бюджет россии примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высококлассных воздушных, наземных и морских сил и средств. С 2008 года это подкрепляло обширную программу военной модернизации", - говорится в сообщении британской разведки.
Однако даже модернизация своего физического оборудования не позволила россии доминировать над Украиной. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили его возможности превратить численную силу в решающее преимущество.
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