ВСУ изрядно "насыпали" оккупантам. Подробности нового эпизода сообщают в Телегрем-канале Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время ведения наблюдения в районе одного из населенных пунктов пограничники заметили, что к их позициям приближается группа врага.

«Наших защитников орки не заметили и начали обустраивать свои позиции. Об этом пограничники сообщили собратьев из минометного подразделения. И уже через мгновение на оккупантов посыпались украинские мины», - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, от начала повномастабного российского вторжения оккупанты потеряли около 24200 человек личного состава, также 1062 танков, 2567 боевых бронированных машин, 475 артиллерийских систем, 162 РСЗО, 80 единицы средств ПВО, 194 самолетов, 155 вертолетов.

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