Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что оккупационным войскам России не удастся захватить Киев. Об этом он заявил во время своего выступления перед Верховной Радой 3 апреля, который транслировали онлайн.

Борис Джонсон отметил, что понял это во время своего визита в украинскую столицу.

"Путин хотел владеть Киевом, но вместо этого я приезжал и увидел, кто настоящие хозяева страны, города, они сопровождали меня", - заявил британский премьер.

"Путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм, перецепилась и разбилась. Ваша любовь к стране остановила их. Это час славы, который будет в памяти следующих поколений и об этом будут пересказывать внукам, правнукам, что украинцы научили целый мир, что грубая потуга агрессора ничего не может причинить народу, избравшему свободу. Они скажут, что украинцы своим упрямством, своей жертвой доказали, что пушки и танки не могут придушить нацию, что борется за свою независимость. Вот почему я верю и знаю, что Украина одержит победу. Вы доказали, что права старая поговорка: не размер собаки весит, а размер битвы, куда пришел драться это собака. Не знаю, есть ли в украинском языке такая идиома, но я думаю, что вы поняли", - говорит премьер-министр Великобритании.

Отметим, премьер-министр Великобритании стал первым мировым лидером, который обратился к украинскому парламенту после начала вторжения рф.

Во время своего выступления он также сообщил, что Британия передаст Украине новый пакет помощи на 300 млн фунтов, куда войдут противокорабельные ракеты, радары для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеры.

Напомним, на Киевщине бабушка сливала позиции оккупантов воинам ВСУ

Как сообщала Politeka, на Киевщине люди украсили цветами следы от пуль на заборе, щемящие кадры: "Нашу нацию не сломить"

Также Politeka писала, что на Киевщине нашли еще одно массовое захоронение жертв оккупантов: "имеют признаки пытки"