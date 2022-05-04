Оккупанты жалуются на условия, в которых оказались и удивляются количеству потерь.

Даже элитные подразделения врага не выдерживают давления украинских защитников. Об этом стало известно из перехваченного разговора оккупанта, который опубликовали на странице СБУ в Фейсбуке.

В новых телефонных разговорах захватчиков оккупанты жалуются на условия, в которых оказались:

«Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят идти дальше. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бле*дь, заднюю дали, уехали в россию…» - рассказывает русский захватчик.

Оккупант заявил, что за два месяца вторжения на наши земли, русские понесли потерь больше, чем за четыре года боев в Чечне.

Как известно также на сегодняшний день, на счету у украинских воинов уже более 24 тыс. оккупантов.

Мы писали, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что оккупационным войскам России не удастся захватить Киев. Об этом он заявил во время своего выступления перед Верховной Радой 3 апреля, который транслировали онлайн.

Борис Джонсон отметил, что понял это во время своего визита в украинскую столицу.

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