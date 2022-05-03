Ситуация на фронте начнет меняться уже спустя несколько дней. На данный момент, количество боев стало больше, но примерно через две недели реализуются решения, которые принял Запад. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала "FREEДОМ".

Спустя две недели ВСУ пойдут в контратаки с новым оружием. Больница в Луганске уже полностью забита больница «разорванными боевиками и трупами и дальше будет для них хуже».

"Начнет меняться все где-то через две недели. Количество боев, конечно, также увеличится. Но и те решения, которые принял Запад по помощи нам, вот они реализуются до двух недель. И через две недели мы все увидим изменения", — заявил Гайдай.

На данный момент многие страны Запада организованно поставляют Украине важное для победы вооружение.

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