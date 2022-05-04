Силы ВСУ дали отпор российским оккупантам на Запорожском направлении. Там враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов.

Но, как сообщает Politeka.net со ссылкой на новую сводку Генштаба ВСУ, успеха не имел.

«В Горловке в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области», - говорится в сообщении.

Есть у противника потери и на других направлениях.

Не имел враг успеха и в Изюмском районе Харьковской области. Согласно данным Генштаба, враг провел воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области и пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Долгенькое.

Но безуспешно.

Также сообщается, что за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено семь БпЛА и 8 крылатых ракет противника.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражено двенадцать атак врага, уничтожено 6 танков, 5 артиллерийских систем (три из них - реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники противника.

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