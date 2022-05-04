Жертвами смертельного ДТП на Ровенщине стали 26 человек. Полицейские, спасатели, судебные эксперты завершают осмотр места происшествия, идентифицируют погибших, впрочем анкетные данные трех человек пока не установлены.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в МВД Украины.

Как сообщили полицейские, водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito", который повлек ДТП, совершал маневр обгона другого транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом. Уточняется, что личность погибшего водителя микроавтобуса пока не установлена;

На момент ДТП в салоне автобуса «Setra», который направлялся в Польшу, находилось 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в г. Броды, а второй водитель - во Львове;

«Всего в ДТП погибло 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса). Травмировались 12 человек: 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза. Все пассажиры - в возрасте от 17-ти до 69-ти лет. Самому младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет», - рассказали в МВД.

Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

На месте происшествия продолжают работать спецслужбы, происходит зачистка дорожного покрытия. Движение на этом участке полностью восстановлено.

Также сообщается, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

«067 675 42 92 — по этому номеру в полиции Ровенской области родные могут получить информацию об участниках аварии», - говорится в сообщении МВД.

Напомним, страшное ДТП произошло 3 мая. Сначала сообщалось о 16 жертвах.

Позже советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что жертвами трагедии стали 27 человек.