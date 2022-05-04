Украинские защитники показали уничтожение рашистов, которые вероломно вторглись на нашу Родину. Соответствующее видео опубликовала 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.
В бригаде подчеркнули, что врага следует держать в страхе за то, что он ступил на украинскую землю. На видео можно увидеть, как ВСУ наносят удар по позициям оккупантов и те начинают быстро бежать. Через мгновение украинские защитники делают еще один выстрел.
"За то, что он ступил на украинскую землю - полыхать так, чтобы его трясло от самой мысли об Украине! Дать понять, кто здесь хозяин! Гонять свинособак без шанса на их никчемную жизнь!" – написали украинские защитники в подписи.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Колаборантов поймали под Бучей: делились информациях о соседях и помогали с жильем
У армии рф есть три проблемы: Пентагон раскрыл, почему оккупанты не добились существенного успеха в Украине
Попытается отказаться от "спецоперации": в CNN раскрыли возможные планы Путина на 9 мая
Несмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине
Напомним, ВСУ ликвидировали группу сибирского спецназа, фото.
Как Politeka сообщала, десантники "зажарили" вражескую технику вместе с оккупантами, кадры.
Также Politeka писала, что ВСУ сбили воздушные цели рф на 2 миллиона долларов, Залужный показал фото.