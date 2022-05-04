ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов и те начали быстро бежать, но не успели.

Украинские защитники показали уничтожение рашистов, которые вероломно вторглись на нашу Родину. Соответствующее видео опубликовала 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

В бригаде подчеркнули, что врага следует держать в страхе за то, что он ступил на украинскую землю. На видео можно увидеть, как ВСУ наносят удар по позициям оккупантов и те начинают быстро бежать. Через мгновение украинские защитники делают еще один выстрел.

"За то, что он ступил на украинскую землю - полыхать так, чтобы его трясло от самой мысли об Украине! Дать понять, кто здесь хозяин! Гонять свинособак без шанса на их никчемную жизнь!" – написали украинские защитники в подписи.

Напомним, ВСУ ликвидировали группу сибирского спецназа, фото.

Как Politeka сообщала, десантники "зажарили" вражескую технику вместе с оккупантами, кадры.

Также Politeka писала, что ВСУ сбили воздушные цели рф на 2 миллиона долларов, Залужный показал фото.



