Российские войска готовятся к третьему циклу нападения на вторую половину мая. Он будет «ржавеньким, вяленьким и плохо обученным».

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, все будет зависеть от того, сколько ВСУ удастся сохранить сил и средств и как будет идти западная помощь. В результате на поле боя возможны три варианта развития событий.

Первый, отмечает Арестович, это мы не успеем подготовиться и оккупанты продолжат давление, возможен повтор Донбасско-Криворожско-Запорожской операции на тех же направлениях.

Второй – соотношение сил выравнивается, начнется позиционная борьба. Третий вариант заключается в том, что ВСУ раньше оккупантов успеют накопить силу и пойдут в наступление на отдельных участках.

При этом Арестович подчеркнул, что путинский режим будет пытаться это делать волнами, пока не закончится физически население россии, пригодное к войне и способное наступать.

Добавим, что ранее в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter, указали, что рф планирует захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.

Захват этих мест укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов высказал уверенность, что война украинцев против рашистов будет "длительной", а ее окончание зависит от ВСУ и помощи партнеров.

"Если говорить об этой части горячей фазы войны, то я не оптимист, что она закончится в мае. Это будет длительная война и она будет еще продолжаться на нашей территории", - предупредил Данилов.

Также Politeka.net писала, что Арестович "обновил" свой прогноз относительно сроков войны.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в небе над Москвой заметили самолет судного дня.