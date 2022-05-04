В оккупированной Макеевке загорелась нефтебаза, снабжающая российские войска. Об этом стало известно утром 4-го мая на страницах в Телеграм-каналах.
Так, уже известно, что в «ДНР» горит нефтебаза, которая снабжала жителей и военных топливом. В местных пабликах жители пишут о ракетном ударе по хранилищу.
Причем пожар на макеевской нефтебазе настолько масштабный, что его видно с площади Ленина в оккупированном Донецке.
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На данный момент также сообщили об одном погибшем и двух пострадавших. В сети сообщили, что горят четыре резервуара по 5 тыс кубометров. Даже спустя несколько часов потушить пожар не удается.
Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.
Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает пресс-служба банка. В ПриватБанке напомнили, что кредитные каникулы действуют именно до первого дня лета.
Напомним, в ПриватБанке сообщили о важных изменениях в Приват24.
Также сообщалось, что Верховная Рада увеличивает штрафы для украинцв - за что придется платить еще больше.
Кроме того Politeka.net писала, что в Раде назвали сроки преодоления топливного кризиса, но цены на АЗС будут другими.