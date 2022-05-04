Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

В оккупированной Макеевке загорелась нефтебаза, снабжающая российские войска. Об этом стало известно утром 4-го мая на страницах в Телеграм-каналах.

Так, уже известно, что в «ДНР» горит нефтебаза, которая снабжала жителей и военных топливом. В местных пабликах жители пишут о ракетном ударе по хранилищу.

Причем пожар на макеевской нефтебазе настолько масштабный, что его видно с площади Ленина в оккупированном Донецке.

На данный момент также сообщили об одном погибшем и двух пострадавших. В сети сообщили, что горят четыре резервуара по 5 тыс кубометров. Даже спустя несколько часов потушить пожар не удается.

Жителей Макеевки и Донецка призвали закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.

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