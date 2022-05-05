Россия со своими захватническими амбициями не остановится на Украине, поэтому другим странам уже следует готовиться к предстоящему нападению.

Об этом в интервью ISLND TV заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что на Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване - это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване", - заявил Данилов.

Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия намерена эвакуировать семьи российских офицеров из непризнанного Приднестровья.

«Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск», – сообщали в Генштабе.

Также стало известно, что Европейский Союз намерен предоставить Молдове дополнительное военное оборудование.

Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – объявил Мишель.

Ранее президент Молдовы Майя Санду признала, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии, и эту ситуацию нужно менять.

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", - призналась Майя Санду.

Также сообщалось, что россия может призвать до 18 млн. мобилизационного резерва - эксперт ответил, почему этого не будет.

Кроме того Politeka.net писала, что Данилов назвал страну, которая знала, что Путин нападет на Украину.

Также Politeka.net писала, что враг получил сокрушительный удар по своему тылу в районе Изюма.