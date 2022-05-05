Артиллеристы группировки войск "Юг" не позволят врагу незаметно передвигаться по украинской территории.

Российские оккупанты продолжают бесславно гибнуть на украинской земле. Умелая и сплаченная работа ВСУ не дает им и шанса на выживание. Так, артиллеристы одного из подразделений группировки войск "Юг" ликвидировали несколько единиц вражеской техники.

Подробности и видео появились на странице Группировки войск "Юг" в Facebook.

Часть техники передвигалась для обстрелов украинских городов и сел, часть рашисты пытались спрятать, но украинские военные не дали им этого сделать. Они филигранно уничтожили врага вместе с бронетехникой.

"Артиллеристы группировки войск "Юг" не позволят врагу незаметно передвигаться по украинской территории и наносить удары по местному населению. Так держать, наши защитники", - отметили в подписи к кадрам.

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