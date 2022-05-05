Российские захватчики гонят домой караваны с «грузом 200» и вместо новой техники в направлении предполагаемого захвата видят лишь подбитый металлолом. Об этом сообщают СБУ на своей странице в Фейсбук, представив специальный отрывок из перехваченного разговора оккупанта.
«Десять камазов две недели назад привезли – «груз 200»… из Мариуполя... полные», – рассказала супруга оккупанта. Она добавила, что в их семье был знакомый военный, который также стал «грузом 200».
«Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорванные…» – говорит женщина.
Как можно заметить, украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков на наших землях и способны пробить не только броню российской бронетехники.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Каждый берет батальон": выяснилось, сколько десантных кораблей у рф еще осталось для атаки на Одесчину
ВСУ пошли в наступление, оккупанты гатят по трем направлениям: как изменилась обстановка на фронте, карта
Оборвалась жизнь ярого критика Лукашенко: выяснилось, что произошло
Рада увеличивает штрафы: за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен
Мы писали, силы ВСУ уменьшили возможности по высадке российского десанта, но полностью не ликвидировали. Об этом в эфире Украина 24 заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.
«Шесть кораблей у них еще осталось десантных. Каждый корабль берет где-то батальон, то есть почти полк они могут высадить на нашу территорию. Единственное что у нас остается – это береговая оборона и, опять же, мы вынуждены перебрасывать войска туда для того, чтобы организовать эту оборону», - рассказал Жданов.
Напомним, молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.
Также Politeka.net писала, что юный одессит спас людей, а сам погиб.
Кроме того Politeka.net сообщала, что эксперт рассказал, почему цель врага по сухопутному коридору через Одессу невозможна.