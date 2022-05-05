Она добавила, что в их семье был знакомый военный, который также стал «грузом 200».

Российские захватчики гонят домой караваны с «грузом 200» и вместо новой техники в направлении предполагаемого захвата видят лишь подбитый металлолом. Об этом сообщают СБУ на своей странице в Фейсбук, представив специальный отрывок из перехваченного разговора оккупанта.

«Десять камазов две недели назад привезли – «груз 200»… из Мариуполя... полные», – рассказала супруга оккупанта. Она добавила, что в их семье был знакомый военный, который также стал «грузом 200».

«Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорванные…» – говорит женщина.

Как можно заметить, украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков на наших землях и способны пробить не только броню российской бронетехники.

Мы писали, силы ВСУ уменьшили возможности по высадке российского десанта, но полностью не ликвидировали. Об этом в эфире Украина 24 заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

«Шесть кораблей у них еще осталось десантных. Каждый корабль берет где-то батальон, то есть почти полк они могут высадить на нашу территорию. Единственное что у нас остается – это береговая оборона и, опять же, мы вынуждены перебрасывать войска туда для того, чтобы организовать эту оборону», - рассказал Жданов.

Напомним, молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.

Также Politeka.net писала, что юный одессит спас людей, а сам погиб.

Кроме того Politeka.net сообщала, что эксперт рассказал, почему цель врага по сухопутному коридору через Одессу невозможна.