Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от российских оккупационных войск уже 70-е сутки. За это время враг понес огромные потери, но продолжает попытки захватить Украину. А украинские защитники продолжают показывать, как горит техника оккупантов с оккупантами. Так случилось и в этот раз, ведь бойцы 93-й бригады опубликовали видео в Фейсбук, где показали уничтожение трех танков россии.

"Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как пылают танки кафиров. На этом видео - работа холодноярцев по уничтожению трех вражеских танков", - написано было в публикации.

Украинцы сразу начали обсуждать кадры горящих оккупантов:

"Молодцы, бейте гадов", "Боже, береги вас Господь", "Лучшая пехотная бригада", "Прекрасное зрелище".

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