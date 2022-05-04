Как пишет Politeka.net, украинцы уже 70-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг потерял много сил, но продолжает попытки захватить Украину. Но сил не хватает и все больше идут разговоры о всеобщей мобилизации в россии. Видно, не у всех россиян отсутствует мозг, поэтому участились пожары в военкоматах. И сегодня, четвертого мая, стало известно, что 8-й по счету военкомат попытались поджечь. Инцидент произошел Нижневартовске, передает "Нехта" в тг-канале.

"В России начинается партизанский движ?

В Нижневартовске неизвестный мужчина бросил ночью в здание военкомата две бутылки с коктейлями Молотова", - отмечено в публикации.

Известно, что первым опубликовали видео в тг-канале "База". Там было отмечено, что огонь быстро потушили. Коктейлей было несколько, как и людей, которые устроили поджог.

Напомним, в захваченном Бердянске кабинеты в "мэрии" заняли дворники и кладовщики

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