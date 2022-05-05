Часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа россии отказалась от участия в боевых действиях на территории Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Согласно сообщению, военнослужащие пошли в «отказ» после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава. Сейчас они находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в рф.

Также сообщается, что подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов, имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты и не готовы к выполнению заданий.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 9 воздушных целей: 4 БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и 3 крылатых ракет противника.

Также поражены два самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 11 атак врага, уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники врага.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины.

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