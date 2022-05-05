Об этом заявили в Минобороны Беларуси, сообщив также, что в ходе "внезапной проверки" белорусские военные отработают приведение в боевую готовность, марш в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач, пишет Politeka.net.

Там добавили, что военные будут действовать "на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки".

На данные действия обратили внимание в Минобороны Британии. В новой сводке британской разведке, опубликованной на странице Минобороны в Twitter, сказано, что перемещение беларусских сухопутных войск соответствует сезонным нормам - традиционно, в мае наступает кульминация зимнего тренировочного цикла в Беларуси.

Также в разведке указали, что Россия, вероятно, попытается представить эти учения как угрозу Украине, чтобы консолидировать украинские силы на севере страны, не позволяя им участвовать в битве за Донбасс. Но никаких отклонений от обычной деятельности, которые могут представлять угрозу для союзников и партнеров, на данный момент нет.

Добавим, что по данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», из Беларуси по Украине была запущена минимум 631 ракета.

Запуски ракет начались в 6 утра 20 минут 24 февраля 2022 года.

Напомним, у оккупантов амбициозные планы относительно Одессы.

Также Politeka.net писала, что секретарь СНБО Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Арестович раскрыл варианты развития событий на фронте в мае.