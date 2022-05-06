Как известно, сейчас продолжаются ожесточенные бои, потому что россияне пытаются наступать, вооруженные силы их останавливают. Сегодня это несколько направлений: Харьков, Херсон, Донецк, Запорожье, Луганск.
Замминистра обороны
Они пытаются временно где-нибудь закрепиться, продвигаться вперед, но сталкиваются с серьезным сопротивлением ВСУ.
Отметим, Алексей Арестович также информировал, что ВСУ удалось отодвинуть от Харькова артиллерию, теперь обстрел невозможен (это не касается ракетного удара).
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Также известно, что оккупанты все еще мечтают захватить Харьков. Такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби во время своего брифинга.
"ВСУ никогда не сдавали Харьков. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить российские войска примерно на 20-30 миль (32-48 км) к востоку от Харькова. И россияне не добились там никакого прогресса", – сказал представитель Минобороны США.
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Как Politeka сообщала, оккупанты обстреляли стадион в Харькове, фото.
Также Politeka писала, что центр Харькова получил новый удар.