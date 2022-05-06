Алексей Арестович также информировал, что ВСУ удалось отодвинуть от Харькова артиллерию.

Как известно, сейчас продолжаются ожесточенные бои, потому что россияне пытаются наступать, вооруженные силы их останавливают. Сегодня это несколько направлений: Харьков, Херсон, Донецк, Запорожье, Луганск.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что оккупантам вглубь Украины прорваться не удастся. Также русские захватчики не могут прорвать оборону на критичных направлениях.

Они пытаются временно где-нибудь закрепиться, продвигаться вперед, но сталкиваются с серьезным сопротивлением ВСУ.

Отметим, Алексей Арестович также информировал, что ВСУ удалось отодвинуть от Харькова артиллерию, теперь обстрел невозможен (это не касается ракетного удара).

Также известно, что оккупанты все еще мечтают захватить Харьков. Такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби во время своего брифинга.

"ВСУ никогда не сдавали Харьков. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить российские войска примерно на 20-30 миль (32-48 км) к востоку от Харькова. И россияне не добились там никакого прогресса", – сказал представитель Минобороны США.

Напомним, ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры.

Как Politeka сообщала, оккупанты обстреляли стадион в Харькове, фото.

Также Politeka писала, что центр Харькова получил новый удар.