Череда необъяснимых пожаров в рф продолжается. Каждый день в разных областях появляются новые сообщения о внезапных возгораниях. На днях в Пермизагорелся пороховой завод, горят леса Сибири и вчера был пожар в промзоне города Дзержинска.

Сегодня появилась информация о сильном "хлопке" в пограничном с Украиной российском городе Курск, там вспыхнул масштабный пожар.

Возгорание возникло в четверг, 5 мая, в нежилом здании на площади 400 квадратных метров. Сначала в рф сообщили о том, что в Курской области якобы горит жилой дом. Однако впоследствии МЧС России опровергло эту информацию, отметив, что горит нежилое помещение.

Известно, что рядом с неизвестным помещением загорелась еще и сухая трава. Пожар был настолько масштабным, что он был виден из большинства районов Курска.

В наших Телеграм-каналах также появились кадры с места событий.

Ранее мы писали, кадры мощного пожара за вчерашний день уже появились в Сети. Согласно официальным данным, в промзоне города Дзержинска (Нижегородская область) горит цистерна с растворителем.

"Жителей оркостана прокляли, пылает по всей стране" - подмечают в сети. "Причины возгорания пока неясны, но скорей всего кто-то снова неудачно покурил" - отшучиваются также пользователи.