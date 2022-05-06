Вооруженные силы Украины продолжают борьбу за нашу жизнь и свободу от российских оккупантов, которые вероломно вторглись в Украину 24 февраля. В Штабе обороны Запорожского края украинские защитники уничтожили вражеский танк вместе с его экипажем и показали фото.

Более того, кроме уничтожения техники оккупантов - бойцам Силы специальных операций "Азову" удалось захватить исправную боевую машину пехоты (БМП) рашистов. На технике убийц мирного украинского населения значилась циничная надпись: "ZaДетей".

"Ехал убивать "ZaДетей", а по факту - лишать украинских детишек светлого будущего. Как итог - поплатился за это собственной никчемной жизнью в запорожских степях! Да еще подарил бойцам ССО "Азов" исправную БМП", - отметили в пресс-службе Штабу.

Напомним, часть мотострелковой бригады рф отказывается воевать, новые данные Генштаба.

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