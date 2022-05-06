Защитники Мариуполя подбадривают себя в перерывах между боями. Они поют украинские песни. Например, марш украинского войска – песню "Зродились ми великої години". Видеозапись, которую сделал один из бойцов полка "Азов", выложили в Twitter.

Так звучить в цю ніч АзовСТАЛЬ pic.twitter.com/kNcCmbWqEb — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) May 5, 2022

На видео видно, как в условиях почти полной темноты украинские защитники и защитницы поют песню "Зродились ми великої години", также известную как "Марш украинских националистов". Эта песня на слова Олеся Бабия в свое время была официальным гимном ОУН-УПА.

2018 года адаптированный к современным украинским условиям вариант песни стал маршем украинского войска на параде ко дню Независимости Украины. Теперь эта песня является строевым маршем Вооруженных сил Украины.

Пользователи сети восхитились не только пением, но духом и мужеством воинов, защитников Мариуполя: "Каждое слово этого Гимна идет от сердца", "Так выглядит непокоренность, так выглядит мужество и героизм", "Мы молимся за всех вас, отважных воинов", "Искренности в этом пении больше, чем в любой речи".

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в Мариуполе ввели информационную блокаду.

Также Politeka писала, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.