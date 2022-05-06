Защитники Мариуполя подбадривают себя в перерывах между боями. Они поют украинские песни. Например, марш украинского войска – песню "Зродились ми великої години". Видеозапись, которую сделал один из бойцов полка "Азов", выложили в Twitter.
На видео видно, как в условиях почти полной темноты украинские защитники и защитницы поют песню "Зродились ми великої години", также известную как "Марш украинских националистов". Эта песня на слова Олеся Бабия в свое время была официальным гимном ОУН-УПА.
2018 года адаптированный к современным украинским условиям вариант песни стал маршем украинского войска на параде ко дню Независимости Украины. Теперь эта песня является строевым маршем Вооруженных сил Украины.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Закрывайте окна": кадры и подробности пожара, вспыхнувшего в Зоне отчуждения
Россия проигрывает битву против Украины: польский генерал дал прогноз, что дальше будет делать путин
Оккупанты готовятся к третьему циклу: Арестович раскрыл варианты развития событий в мае
Распространяется среди военных рф: в украинской разведке узнали сроки окончания "спецоперации"
Пользователи сети восхитились не только пением, но духом и мужеством воинов, защитников Мариуполя: "Каждое слово этого Гимна идет от сердца", "Так выглядит непокоренность, так выглядит мужество и героизм", "Мы молимся за всех вас, отважных воинов", "Искренности в этом пении больше, чем в любой речи".
Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
Как сообщала Politeka, в Мариуполе ввели информационную блокаду.
Также Politeka писала, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.