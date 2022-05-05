В "Дие" сообщили о выделении по 6500 для еще одной категории людей.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 71-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг потерял очень много людей и ресурсов, но это не мешает путину отправлять новое мясо на смерть в Украину. Не так давно стало известно, что правительство утвердило программу, по которой украинцы, которые лишились работы в зонах боевых действий, могут получить 6500 гривен. А сегодня, пятого мая, стало известно, что теперь деньги сможет получить еще одна категория людей.

"6500 грн для бизнеса за каждое наемное внутренне перемещенное лицо. Подавайте заявление на портале Действие

Работодатели, которые во время войны устроили на работу ВПЛ, могут получить компенсацию 6500 грн от государства за каждого такого сотрудника. Для этого нужно подать онлайн заявление на портале", - написано было в публикации.

Отмечено, что компенсацию можно получать два раза - за первый и второй месяц работы переселенца. Заявку можно оформить через 5 дней после того, как человек был принят на работу.

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