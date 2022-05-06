Об этом говорится в публикации The Washington Post. По данным издания, именно разведданные США помогли Украине нанести удар по российскому крейсеру.
«Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные, которые помогли Киеву атаковать и потопить флагман российского Черноморского флота «Москву» в ходе одной из самых успешных атак 71-дневной войны», сообщает издание со ссылкой на своих источников.
По словам официального представителя США, несмотря на предоставление разведывательных данных о «Москве», Соединенные Штаты «не были заранее осведомлены» о решении Украины нанести удар по военному кораблю.
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Чиновник отметил, что правительство США делится с Украиной информацией о море, чтобы помочь стране защититься от угроз.
При этом он также уточнил, что российские корабли в Черном море запускают ракеты по Украине и могут быть использованы для поддержки морского десанта.
Напомним, военныый эксперт ответил, стоит ли ждать помощи Румынии в случае атаки на Одесчину с моря.
Также Politeka.net писала, что россияне могут воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.
Кроме того Politeka.net сообщала, что российский политический и общественный деятель Марк Фейгин назвал возможный диагноз Путина.