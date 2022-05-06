На кадрах можна увидеть, как украинские военные уничтожили "Урал" с боекомплектом и блиндаж российских оккупантов.

Защитники Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. Блестящую операцию провели воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом они сообщили в сети и показали видео уничтожения оккупантов.

"От нас враги не скроются, все будут рано или поздно уничтожены! Продолжаем и дальше выполнять боевые задания, защищая Украину и ее граждан!" – говорят военнослужащие.

На кадрах можна увидеть, как украинские военные уничтожили "Урал" с боекомплектом и блиндаж российских оккупантов.

Обе цели старались спрятаться под покровом деревьев возле населенного пункта. Однако артиллеристы 79 бригады все равно сумели их обнаружить и поразить.

Техника взорвалась и превратилась в металлолом. А второй удар был нанесен по блиндажу. Внутри находились рашисты, но их точное колличество неизвестно.

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