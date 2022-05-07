Об этом в интервью «НВ» заявил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Но, как утверждает Згурец, система снабжения вооружениями и другими необходимыми вещами для поддержания боеспособности украинской армии и накопления возможностей достаточно разветвлена.

«Привязывать это только к железнодорожным путям вряд ли уместно — объемы помощи не уменьшаются, и разные варианты поставки остаются», - заверил Згурец.

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При этом общая стратегия россии остается неизменной запугать, поэтому она и совершает массированные ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в том числе.

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«Использование ракетных вооружений является компонентом воздействия, но это никоим образом не изменит желания Запада нам помогать и возможностям для того, чтобы наша армия становилась сильнее», - заверил эксперт.

Напомним, ранее у Байдена в очередной раз заявили, что хотят победы Украины в войне и пообещали помощь

Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент рф Владимир Путин не добился ни одной цели, которую он ставил перед началом полномасштабного вторжения в Украину. Напротив, по ее словам, агрессор укрепил НАТО и весь Запад в целом.

Она добавила, что США верят в победу Украины и сделают все возможное, чтобы приблизить ее.

Напомним, враг готовится к крупному наступлению в ближайшие три-четыре дня: что известно.

Также Politeka.net писала, что ВСУ пошли в контрнаступление - что ждет Харьковщину в ближайшие дни.

Кроме того Politeka.net сообщала, что выяснилось, кто помог Украине потопить крейсер "Москва".