Об этом в интервью «НВ» заявил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Но, как утверждает Згурец, система снабжения вооружениями и другими необходимыми вещами для поддержания боеспособности украинской армии и накопления возможностей достаточно разветвлена.
«Привязывать это только к железнодорожным путям вряд ли уместно — объемы помощи не уменьшаются, и разные варианты поставки остаются», - заверил Згурец.
При этом общая стратегия россии остается неизменной запугать, поэтому она и совершает массированные ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в том числе.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Пожары охватили рф, спасатели уже 10 дней пытаются обуздать огонь: кадры снятые с дрона
Россия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату: «Есть намерения»
"Горе, как невероятно жаль": оборвалась жизнь известного украинца, его шедевры знают многие
"Шрам есть": Марк Фейгин назвал возможный диагноз Путина
«Использование ракетных вооружений является компонентом воздействия, но это никоим образом не изменит желания Запада нам помогать и возможностям для того, чтобы наша армия становилась сильнее», - заверил эксперт.
Напомним, ранее у Байдена в очередной раз заявили, что хотят победы Украины в войне и пообещали помощь
Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент рф Владимир Путин не добился ни одной цели, которую он ставил перед началом полномасштабного вторжения в Украину. Напротив, по ее словам, агрессор укрепил НАТО и весь Запад в целом.
Она добавила, что США верят в победу Украины и сделают все возможное, чтобы приблизить ее.
Напомним, враг готовится к крупному наступлению в ближайшие три-четыре дня: что известно.
Также Politeka.net писала, что ВСУ пошли в контрнаступление - что ждет Харьковщину в ближайшие дни.
Кроме того Politeka.net сообщала, что выяснилось, кто помог Украине потопить крейсер "Москва".