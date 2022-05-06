Как рассказал в интервью «НВ» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец, в артиллерийских «дуэлях» у россиян есть преимущество.

«Сейчас проблема состоит в том, что Россия перешла к тактике активного использования артиллерии, которой у нее действительно много. Были дни, когда на направлении Рубежного темп артиллерийских дуэлей был 20:1 — то есть количество выпускаемых по нашим позициям боеприпасов в 20 раз больше, чем мы отвечаем», - сообщил Згурец, добавив, что «боеприпасов они не считают».

Именно поэтому Украина так нуждается в гаубицах.

«Все европейские гаубицы калибра 155 миллиметров имеют большую дальность, по сравнению со стандартными российскими гаубицами, в том числе Мста-С или Мста-Б, имеющими дальность около 20 километров. Немецкие гаубицы могут иметь дальность на треть, а то и вдвое больше по сравнению с тем вооружением, которое использует Россия» – рассказал эксперт, добавив, что, получив это вооружение, силы ВСУ смогут наносить поражения по большей дальности, оставаясь целыми.

Также Згурец отметил, что германские гаубицы, и французские имеют большую точность.

«Использование высокоточных боеприпасов (того же американского боеприпаса Excalibur) позволяет на расстоянии 40 километров с первого выстрела уничтожать отдельную цель одним боеприпасом», - пояснил эксперт.

Отметим, как стало известно, Германия все-таки передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000.

Новая поставка дополнит комплект из пяти гаубиц, обещанных Голландией. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

PzH 2000 способна выпускать три снаряда за 9 секунд или десять – за 56 секунд на дальность до 30 км.

Напомним, в британской разведке рассказали, зачем Путину на самом деле Мариуполь.

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