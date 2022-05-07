Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире «Еспресо» заявил Агиль Рустамзаде, известный военный эксперт из Азербайджана с 30-летним опытом службы и участием в реальных военных конфликтах.

«Суточные потери российской армии составляют 400-500 человек, этого недостаточно для того, чтобы создать условия для разгрома российской армии с последующим переходом в контрнаступление», - пояснил Рустамзаде.

При этом эксперт уверен, что вскоре ситуация изменится в пользу ВСУ.

«Я считаю, что в ближайшее время с насыщением западным высокоточным оружием украинская армия сможет достичь порога нанесения потерь противнику хотя бы в 2 тыс военнослужих в сутки. После того можно сказать, что начался отсчет, украинская армия стала побеждать и есть возможность вытеснения противника с вашей территории», - пояснил эксперт, добавив, что пока у россии нет таких ежедневных потерь, происходящее на передовой – это тактические бои и контратаки, а не что-либо более масштабное.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ на утро 6 мая, потери оккупантов в живой силе достигли 24 900 тыс. человек.

Те временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал данные партнерских спецслужб, в которых идет речь о том, что россия действительно может объявить Украине полноценную войну 9 мая.

Также сообщалось, что враг в ближайшие 3-4 дня враг готовит крупное наступление на Луганщине.