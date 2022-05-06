Об этом в интервью Politeka Online заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя ситуацию на фронте.

«Вот это закрашивает красным… Оно же так не работает, нет там никакого красного. Потому что все это так называемое удержание территории - на самом деле это российские войска в передовой линии, за их спиной российских войск практически нет. Есть отдельные места, где отдельно находятся некоторые российские гарнизоны, выставляют блокпосты и так далее. Основная масса российских войск от Херсона до Харькова, при чем это даже не прямая линия, это всего 90 тысяч. То есть – 30-40 человек на километр фронта – это вообще ни про что. И это в пять-шесть раз меньше военной нормы», - пояснил Арестович.

По его словам, нет у россиян ни второй линии, ни тылов.

«Они удерживают такие города как Мелитополь, Херсон… гарнизонами, а во всех остальных местах это блокпосты, в лучшем случае», - добавил Арестович, пояснив, что, когда ВСУ эту передовую линию перейдут, их некому будет останавливать, резервов у россиян нет.

«В этом же и заключается ключевая дурость этой военной операции. Они тратят свои последние резервы, которых потом не хватит на оборону от нас, не говоря уже о дальнейшем наступлении», - уточнил Арестович.

По его словам, россияне это осознают.

"Они это понимают и продолжают пытаться проводить попытки мобилизаций. Частичной и скрытой. И вполне могут накопить к середине мая 20-30 тысяч человек, которые, конечно, будут представлять собой зрелище печальное, потому что это будут мужички в камуфляже 94-года, в каске 43-го и на технике 60-х, которую с хранения поднимают. Но, тем не менее. Это все равно военная сила и придется воевать с ними, останавливать", - заверил советник главы ОП.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявил, что россия может объявить Украине полноценную войну уже 9 мая.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины.

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