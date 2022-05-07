Санкции вкатают россию в асфальт, и в стране-агрессоре это уже понимают. Об этом сказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью НВ.

По его словам, Владимир Путин уже сейчас на всех переговорах ставит Западу условие отмены санкций.

«Это часть любой договоренности для него. Он не глуп и понимает, что Россия под таким бременем не будет держаться. Еще один раунд санкций от ЕС, теперь и Сбербанк отключен от SWIFT. И дальше, и дальше. Да, оно происходит где-то запоздало, где-то очень долго, и нам не нравится это. Но тем не менее, каток на Россию катится. Все равно укатают эту Россию в асфальт. Только вопрос - цена этого укатывания", - отметил эксминистр.

Также Климкин отметил, что страна-оккупант уже испытывает существенное влияние санкций.

"Посмотрите, они отрезаны полностью от технологий. По нефти тоже. 50% российской нефти идет в ЕС. Вот только представьте себе. И они имеют плюс-минус сейчас миллиард, 200 миллионов в день из нефти и газа. Да, конечно, что-то купит Китай, то купит Индия. Но они уже покупают с дисконтом в 30-40 долларов. Это означает потерю бешеных денег", - пояснил эксминистр.

Климкин добавил, что хоть антироссийские санкции и не действуют так быстро, как многим того хотелось бы, их влияние заставит россию «посыпаться».

«И эти все санкции, да, они не стопроцентные, да, они не действуют с сегодня на завтра, но все равно они Россию достанут. И российская элита тоже начала не просто чесать себе затылок, а серьезно думать, что ситуация идет к коллапсу. Поскольку Запад сплочен, у Запада есть солидарность, он не посыплется. И теперь многим в России понятно, что сначала посыплется Россия», - подчеркнул украинский дипломат.

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