Украинские воины создают для российских оккупантов новую "Чернобаевку" – на украинском острове Змеиный. Там защитники Украины нанесли удар по позициям рашистов с помощью Bayraktar и показали, как они это делали на видео.
"Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск ради нашей ПОБЕДЫ", – подписали видео украинские защитники на странице Оперативного командования "Юг".
Украинские воины с помощью Bayraktar нанесли удары по позициям российских оккупантов на захваченном ими острове Змеиный. Так защитники Украины поздравили самих себя и украинский народ с Днем пехоты ВСУ, который отмечается сегодня.
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Украинцы порадовались, опубликованным кадрам и написали схвальные комментарии под видео: "Boom🚀", "Байрактар! Слава Украине!", "Жгите их, родненькие", "Красивое".
Напомним, часть мотострелковой бригады рф отказывается воевать, новые данные Генштаба.
Как Politeka сообщала, украинские военные уничтожили "Урал" с боекомплектом и блиндаж российских оккупантов.
Также Politeka писала, что оккупанты не сумели спрятаться от ВСУ и были уничтожены, фото.