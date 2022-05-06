Бойцы ВСУ из 59-й бригады показали, как уничтожают артиллерию противника, победив в дуэли.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 72-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг понес огромные потери, но продолжает заваливать трупами украинскую землю. А бойцы ВСУ продолжают помогать оккупанту в этом. В этот раз бойцы 59-й бригады показали, как эффектно уничтожили врага, записав все на видео, которое опубликовали на страничке "Оперативное командование "Юг".

"Очередная серия блокбастера «Орки, welcome to Hell»

Спойлер: арта ВСУ против арты Мордора, добро победило, уничтожив три САУрона.

Авторы сценария, режиссеры, операторы – бойцы 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

Генеральный продюсер - #ВСУ

В качестве орков – орки.

(при съемке фильма пострадала не одна тварь).

Продолжение следует…", написали на страничке.

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