В частности, журналист издания «Голос Америки» Остап Ярыш со ссылкой на пресс-секретаря американского президента сообщил о том, что 9 мая Байден подпишет закон о «ленд-лизе» для Украины.
Как известно, этот документ позволит значительно увеличить объемы поставки оружия и ускорить темпы его транспортировки в Украину. Примечательно, что 9 мая является известной «сакральной датой» для президента россии владимира путина. Многие аналитики говорят о том, что он очень хочет в этот день представить своему народу какую-угодно «победу» в Украине.
В свою очередь, Reuters со ссылкой на трех американских чиновников сообщает о том, что в ближайшие дни Байден также планирует подписать новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 миллионов долларов. Источники утверждают, что в этом пакете будет больше боеприпасов для гаубиц.
Украинцы отреагировали на новость о подписании документа о ленд-лизе именно 9 мая. Многие с иронией заметили, что это – своеобразный подарок путину.
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«Отличное послание», «Подарок», «Символично», «Это конечно небывалый троллинг, но нам бы раньше», «Оружие все равно идет постоянно,лендлиз скорей как документ,которьій упростит и упорядочит всю процедуру. Так что троллинг тут уместен и даже очень», - пишут люди.
Напомним, переговоры Зеленского с Путиным, выяснилась важная деталь.
Как сообщала Politeka, Грозев предупредил, на что пойдет путин, если не получит свою "победу" к 9 мая.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новой угрозе от оккупантов 8-9 мая.