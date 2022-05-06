Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о большой проблеме русской армии, которую она унаследовала от советской. Об этом он сказал в интервью НВ.
«Одной из проблем российской армии, является то, что она унаследовала от советской - это отсутствие инициативного сержантского состава. И то, что есть у нас. То есть после потери офицера российский солдат не может ничего делать, и сержант просто чуть больше, чем рядовой. У нас же по стандартам НАТО сержант вообще может заменить в случае чего офицера в бою», - отметил эксперт.
При этом он уточнил, что в украинской армии на 100% действует баланс между необходимой управляемостью и вольницей.
"И подготовка сержантского состава-это прежде всего то полное покорение офицеру. То есть он должен доверять офицеру, но в тот же момент он должен иметь и собственную инициативу. И эта собственная инициатива должна быть толковой, скажем прямо, чтобы он понимал на уровне тактической ситуации на поле боя. Поэтому махновщины быть вообще не может в кадровых частях», - подчеркнул Жирохов, уточнив, что в подразделениях территориальной обороны она присутствует.
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